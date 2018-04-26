ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى واشنطن، أن لا بد من محاربة الأخبار المفبركة من أجل حماية الديمقراطية.

جاء تصريحه هذا بعد أسبوعين من نشر فيديو مفبرك من قبل ما يسمى بـ"الخوذ البيضاء"، يزعم بهجوم كيميائي على دوما في الغوطة الشرقية بدمشق، ما دفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لقصف سوريا على أساس ذلك الفيديو دون إجراء أي تحقيق مهني.