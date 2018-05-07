خطأ استراتيجي في اختيار الجيران

قال ليبرمان في حوار خاص مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ردا عن سؤال "ماذا لو قررت موسكو تزويد دمشق بمنظومة إس-300؟": إذا فتحت النار من هذه الـ إس-300 على طائراتنا، فإننا سنرد بالتأكيد. نحن لا نختار الجيران. بشكل عام، من وجهة نظر الجيرة، لم نكن محظوظين…أعتقد بشكل عام أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه موسى منذ سنوات بعيدة، هو أنه جاء بنا إلى الشرق الأوسط، وليس إلى حدود إيطاليا وسويسرا.