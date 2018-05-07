فرنسا لا تهتم بالأسد... يهمها الإرهابيين

لم يحضر مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمة الطفل السوري حسن دياب في الإحاطة الإعلامية، التي نظمت من قبل وفدي موسكو ودمشق حول الوضع في مدينة دوما السورية.