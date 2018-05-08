أردوغان يقود تركيا إلى العظمى و...

أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، 7 مايو/أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم "داعش" إلى قسمين.