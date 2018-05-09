الدفاع عن الوطن أمانة يورثها الآباء لأبنائهم

9 مايو 2018: تحتفل روسيا يالذكرى الـ73 لدحر النازية على يد الجيش الأحمر.
اتهم نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، الحكومة السورية بمواصلة إنتاج الأسلحة الكيميائية سرا.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامجه الانتخابي، الذي يتضمن تحويل تركيا إلى "أقوى دولة" في الشرق الأوسط، و"دولة عظمى" على الساحة العالمية.
أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، 7 مايو/أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم "داعش" إلى قسمين.
صرح السفير الفرنسي في روسيا سيلفي بيرمان، اليوم الإثنين، أن فرنسا لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد. جاء تصريح السفير الفرنسي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
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