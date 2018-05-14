محادثات سورية للمهذبين فقط

وجاء في بيان الوزارة "أن واشنطن امتنعت عن إرسال وفد بصفة مراقب للمشاركة في جولة أستانا الخاصة بسوريا".
أعلن المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخستانية عن بدء المفاوضات في أستانا في إطار الجولة الجديدة من المفاوضات حول تسوية النزاع في سوريا، دون مشاركة أمريكية.
وجاء في بيان الوزارة "أن واشنطن امتنعت عن إرسال وفد بصفة مراقب للمشاركة في جولة أستانا الخاصة بسوريا".
رغم التحذيرات الدولية من انهيار عملية السلام، الولايات المتحدة تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، اليوم الاثنين.
بدأت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المباشرة على الأراضي السوري.
أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.
9 مايو 2018: تحتفل روسيا يالذكرى الـ73 لدحر النازية على يد الجيش الأحمر.
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