الدماء لن تؤثر على خطة السلام الأمريكية

أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، رادج شاخ، أن تصعيد الوضع في قطاع غزة والاشتباكات التي أسفرت عن مقتل العشرات لن تؤثر على خطة الولايات المتحدة لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي.

وقال نائب المتحدث الرسمي خلال إيجاز صحفي: "خطة السلام ستقدم في أقرب وقت وستتوفر إمكانية لتقييمها، إلا أن أحداث اليوم، مثل افتتاح السفارة في القدس، وكذلك الكارثة جنوب إسرائيل لن تؤثر كما نعتقد على خطة السلام".