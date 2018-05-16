كالعادة: نبني شيئا وندمره فورا

أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، رادج شاخ، أن تصعيد الوضع في قطاع غزة والاشتباكات التي أسفرت عن مقتل العشرات لن تؤثر على خطة الولايات المتحدة لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي.