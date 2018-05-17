بصقة في البئر الأوروبية

أخبر ممثلو البيت الأبيض سفراء الدول الأوروبية لدى الولايات المتحدة بأن واشنطن لن تعوض خسائر الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وفرض العقوبات ضد طهران، ومن ثم إجبار قطاع الأعمال الأوروبي على قطع التعاون مع إيران.
واشنطن ترفض تعويض الخسائر، التي تعرض لها قطاع الأعمال الأوروبي بعد العقوبات المفروضة ضد إيران، وإجبار الشركات الأوروبية الانسحاب من المجال الإيراني.
أخبر ممثلو البيت الأبيض سفراء الدول الأوروبية لدى الولايات المتحدة بأن واشنطن لن تعوض خسائر الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وفرض العقوبات ضد طهران، ومن ثم إجبار قطاع الأعمال الأوروبي على قطع التعاون مع إيران.
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