لا تزعل من عمووو...

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاسترضاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد أن تحدثت بيونغ يانغ عن إمكانية الانسحاب من قمة غير مسبوقة‭ ‬بين البلدين.

وقال ترامب إن "سلامة كيم ستكون مكفولة في أي اتفاق وأن كوريا الشمالية لن تواجه مصيرا كمصير ليبيا بعد رحيل زعيمها معمر القذافي، إلا إذا فشل إبرام ذلك الاتفاق".