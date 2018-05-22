العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها

وكتب أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، على حسابه الرسمي في "تويتر"، بعد عدة ساعات من إلقاء بومبيو تصريحات بشأن إيران، قال فيها إن "توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".