إيران تنسى طلب إذن لحماية نفسها

ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إلى باقري قوله "بفضل الله القوات المسلحة الإيرانية الآن أكثر استعدادا من أي وقت مضى ولن تنتظر إذنا أو موافقة من أية قوة لتطوير قدراتها الدفاعية".
رفض رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، مطالب الولايات المتحدة من طهران بتحجيم نفوذها في المنطقة، وقال إن بلاده لن تطلب إذنا من أية دولة لتطوير قدراتها الدفاعية العسكرية.
ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إلى باقري قوله "بفضل الله القوات المسلحة الإيرانية الآن أكثر استعدادا من أي وقت مضى ولن تنتظر إذنا أو موافقة من أية قوة لتطوير قدراتها الدفاعية".
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