الدستور يمنع ترامب من الاختباء

رفض رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، مطالب الولايات المتحدة من طهران بتحجيم نفوذها في المنطقة، وقال إن بلاده لن تطلب إذنا من أية دولة لتطوير قدراتها الدفاعية العسكرية.