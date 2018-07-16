انتهى المونديال... ماذا نفعل؟

أعلنت صافرة الحكم الأرجنتيني، يوم أمس الأحد، نيستور بيتانا، نهاية مونديال روسيا لكرة القدم، بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لاثنين، لتنتهي معها نسخة من أقوى نسخ البطولة حتى الآن.