روحاني لترامب: لا تلعب بالنار!

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني تهديدات غير مسبوقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إلقاء خطاب له يوم أمس الأحد.

وقال روحاني: "ياسيد ترامب، نحن رجال الكرامة والشرف وكافلي أمن الممر الملاحي للمنطقة على مر التاريخ فلا تلعب بالنار مع الأسد لأنك ستندم"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي كلمة له في ملتقي أقيم في طهران شارك فيه رؤساء الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في خارج البلاد، قال روحاني: "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي، والحرب مع إيران هي أم كل الحروب، مؤكداً أنه كلما حاولت أوروبا الاقتراب من طهران لا يسمح لها البيت الأبيض بذلك.

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