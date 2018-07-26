الحب هو... ترامب ويونكر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أطلقا مرحلة جديدة من العلاقات ذات المنفعة المتبادلة.

وقال ترامب: "التقينا في البيت الأبيض لإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات، علاقات قوية سيستفيد منها الطرفان".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، تعليقا على صورة جمعته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، كما قدمّه جان كلود يونكر، والولايات المتحدة، كما قدّمها خادمك المتواضع، يحبان بعضهما بعضا!".

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