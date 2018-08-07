تموت العلاقات وتعيش الخلافات

في الفترة من أبريل/ نيسان إلى مايو/ أيار من هذا العام، قامت موسكو بخفض الأوراق المالية للسندات الحكومية الأمريكية من 96 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، وهو ما أدى - كما ذكرت مجلة "بيزنس إنسايدر" - إلى ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة.