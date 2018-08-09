صفعة كولومبية لإسرائيل

عبرت السفارة الإسرائيلية في كولومبيا، عن خيبة أملها من اعتراف بوغوتا بدولة فلسطين، حيث سلم رئيس كولومبيا المنتهية ولايته، خوان مانويل سانتوس، رسالة رسمية أعلن بها اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وطالبت الحكومة الكولومبية بإبطال القرار الذي وصفته بأنه يتعارض مع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

نقلت قناة "أي 24 نيور" الإسرائيلية عن بيان للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قالت فيه: "إسرائيل متفاجئة جدا وتشعر بخيبة أمل من قرار كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار. وأن إسرائيل كانت تتأمل من حكومة صديقة بإبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الأهمية في سياستها لحليفتها".

وتابع البيان: "هذه صفعة في وجه الحليف المخلص الذي يتعارض مع التقارب بين القادة وخصوصية العلاقات. نحن نطالب الحكومة الكولومبية الجديدة بإبطال قرار الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة، الذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا الشعبين".

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