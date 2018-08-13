لمن يلجأ أردوغان لحل خلافه مع ترامب

رجحت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلجأ إلى إحدى الدول العربية في خلافه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته أمس الأحد، إن أردوغان، سيلجأ إلى قطر في خلافه الأخير مع الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهي القضية التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين أسفرت عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.

وأضافت أنه "على الرغم من تمسك أردوغان بموقفه في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر للإفراج عن القس الأمريكي، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية".

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