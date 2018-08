كتاب "المعتوه"...من يعاقب من

وتزعم أوماروسا في كتابها "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White "House" أن ميلانيا ترامب تعاقب زوجها، باختيارات ملابسها، في إشارة منها إلى السترة المثيرة للجدل، التي ارتدتها في شهر يونيو/ حزيران، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

كما أشارت نيومان، وفقا لمقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن ميلانيا لا يمكنها الانتظار حتى تنتهي فترة رئاسة ترامب، حتى تتمكن من التقدم بطلب الطلاق منه.

ولكن نفت ميلانيا ترامب، من خلال المتحدثة باسمها، ستيفاني غريشام، كل مزاعم أوماروسا نيومان في كتابها الجديد.

كما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على أوماروسا نيومان، صاحبة كتاب "المعتوه"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "عندما تقرر أن تمنح فرصة لمخبولة، بتوظيفها في البيت الأبيض، فاعتقد أن الأمر لن ينجح، وما قام به كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي بطرد هذه الكلبة هو أمر جيد!".