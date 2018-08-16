كييف تخطط لتسميم دونباس بمخلفات مواد مشعة

رفعت تركيا الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية، ردا على عقوبات واشنطن، وجاء ذلك وفقا مرسوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرته صحيفة" رسمي غازيتا" الرسمية.