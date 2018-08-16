يا جماعة العقوبات صارت ثقلا كبيرا علي!

وذكر كاتب المقال أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 700 شخص ومنظمة حكومية وشركة خلال العام الأول من رئاسة دونالد ترامب، ما أدى إلى فقدان بعض البلدان، مثل روسيا وفنزويلا وإيران إمكانية الوصول إلى السوق ورؤوس الأموال في الولايات المتحدة، بينما تستغل الولايات المتحدة هيمنة عملتها الوطنية.

وأشار الصحيفة إلى أن الإجراءات الأمريكية لا تصل إلى هدفها المحدد في القريب العاجل وليس لها أي تأثير، بل تؤدي إلى نتائج عكسية.

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