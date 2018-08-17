"غوغل" تراقبكم حتى بعد إيقاف تشغيل إعداد سجل الموقع

اعترفت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنها استمرت في تتبع حركة مستخدميها، حتى لو تم إيقاف الإعداد الخاص بسجل الموقع "Location History" من الهواتف.

وكانت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، نشرت يوم الاثنين الماضي، تحقيقا قالت فيه إن بعض تطبيقات "غوغل" الموجودة على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، تحفظ بيانات الموقع الخاصة بمستخدميها، حتى بعد إيقاف تشغيل إعداد سجل الموقع "Location History".

ولكن تشير صفحة المساعدة الخاصة بـ "غوغل" الآن، إلى أن "هذا الإعداد لا يؤثر على خدمات المواقع الأخرى على هاتفك"، ولكن لفتت في الوقت نفسه إلى أنه "قد يتم حفظ بعض بيانات الموقع كجزء من نشاط المستخدم في خدمات أخرى، مثل (البحث والخرائط)"، بحسب "أسوشيتد برس".

ورغم تنويه "غوغل" الأخير، إلا أن صفحة المساعدة الخاصة بها، ذكرت في وقت سابق أنه "مع إيقاف إعداد سجل المواقع، لن يتم تخزين الأماكن التي تذهب إليها بعد الآن".

وواجهت شركة "غوغل" مرارا وتكرارا، ادعاءات بجمع المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني في العديد من دول العالم.

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