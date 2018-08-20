سحب يانصيب...حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على طريقة ترامب

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، مازحا، إن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بإقامة دولة موحدة قد يؤدي إلى ظهور، في غضون سنوات قليلة، رئيس وزراء إسرائيل اسمه محمد، وفقا لموقع "أكسيوس".

وكتب الموقع، في 2 آب/ أغسطس، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قام بزيارة إلى الأردن، حيث التقى مع الملك عبد الله الثاني. وناقش الطرفان اجتماع الملك مع ترامب، الذي عقد في حزيران/ يونيو.

فتح: "صفقة القرن" لن تمر في غزة ووفقا للملك، إنه أخبر ترامب، أن العديد من الشباب الفلسطينيين يفضلون العيش في دولة واحدة مع الإسرائيليين وأن يكون لديهم حقوقا متساوية، بحسب الموقع نقلا عن مصادر

ونقلت المصادر عن الملك قوله: "ونتيجة ذلك ستكون، أن إسرائيل ستفقد طابعها اليهودي".

فأجاب ترامب ساخرا:

ما تقوله منطقي… في حالة سيناريو الدولة الواحدة، فإن رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه محمد في غضون سنوات قليلة.

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