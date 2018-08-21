وثائق سرية تكشف مخططا أمريكيا لضرب موسكو بست قنابل نووية

كشف الناشط، الخبير العسكري، المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، دانيال إلسبرغ، عن معلومات حول إعداد ضربة أمريكية على الاتحاد السوفييتي مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

كشف دانيال إلسبرغ المعروف بتسريب أوراق البنتاغون ووثائق سرية سياسية حقائق عن خطط القيادة الأمريكية فيما يتعلق بالاتحاد السوفييتي، وفقا لموقع newinform.

فوفقا لإلسبرغ، 30 أغسطس 1945، بعد أسبوعين فقط من استسلام اليابان، أرسل نائب رئيس التخطيط في أركان القوات الجوية اللواء لوريس نورستاد إلى الجنرال ليزلي ريتشارد غروفز وثيقة كان فيها أهدافا جديدة للهجوم نووي، من بينها 15 "مدينة سوفييتية رئيسة"، بما في ذلك موسكو، بالإضافة إلى 20 "مدينة سوفيتية كبيرة"، من بينها لينينغراد. كما أن العدد الدقيق للقنابل الذرية اللازمة لتدمير كل منها كان مذكور في الوثيقة. وكان من المخطط ضرب عاصمتي الاتحاد السوفييتي بما لا يقل عن 6 قنابل نووية.

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