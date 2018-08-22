التجارة العالمية... وترامب وحده يواجه الحرب التجارية

أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف، اليوم الأربعاء، أن رد روسيا على العقوبات هو إنشاء نظام مالي داخلي مستقل حقا، لا يعتمد على النظام المالي العالمي، بشكل مطلق.

وقال مويسيييف خلال جلسة نظمها مصرف "برومسفياز بنك" في إطار منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018): "أعتقد أن الرد المناسب على العقوبات هو بناء نظام مالي داخلي مستقل حقا، لا يعتمد على النظام المالي الدولي على الإطلاق".

وأكد نائب الوزير على أن روسيا تظل مشاركا نشطا في التجارة العالمية، على الرغم من العقوبات، ولهذا من الضروري أن يتصل نظامها المالي بالنظام الدولي، على الأقل في مجال الحسابات.

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يستأنف مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات تجارية مثيرة للجدل اليوم الأربعاء، وسط توقعات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إحراز تقدم حقيقي.

وربما تضع المناقشات التي سيجريها مسؤولون من المستوى المتوسط إطار عمل لمزيد من المفاوضات، في الوقت الذي تستعد فيه كل من واشنطن وبكين لفرض رسوم جديدة على الأخرى غدا الخميس، في نزاع متصاعد بسبب سياسات الصين الاقتصادية.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة تقريبا، والتي تزيد قيمتها على 500 مليار دولار، ما لم تستجب بكين لمطالبه.

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