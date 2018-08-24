التنين الأحمر يرد الصاع صاعين

صعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية المريرة، يوم أمس الخميس، عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 في المئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى، حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين المحادثات في واشنطن.