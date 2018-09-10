آخر أمل الإرهابيين: ترامب يقوم بمحاولة قصف الروس في سوريا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكان أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ينظر في ما إذا كانت القوات الأمريكية ستضرب القوات الروسية والإيرانية في سوريا، حال شن هجوم على القوات الحكومية السورية.

وأضافت الصحيفة: "البنتاغون يعمل على وضع سيناريو عسكري، لكن السيد ترامب لم يقرر بعد ما هو سبب الرد العسكري وما إذا كانت الولايات المتحدة ستهاجم القوات الروسية والإيرانية، التي تساعد السيد الأسد في سوريا".