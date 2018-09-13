الرئيس الأوكراني وجيشه الأكثر عددا

فيقوم الجيش الأوكراني باستخدام معدات عسكرية قديمة من المخازن، وهي غير صالحة لخوض عمليات عسكرية.
قيادة الأمن العسكري الأوكراني تحاول إخفاء المشاكل مع عدم وجود عدد كاف من أسلحة للحرب في دونباس، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم القيادة العملياتية في جمهورية دونيتسك، دانييل بيزسونوف.
فيقوم الجيش الأوكراني باستخدام معدات عسكرية قديمة من المخازن، وهي غير صالحة لخوض عمليات عسكرية.
موغيريني تجد في ليبيا مفتاحا للأمن الأوروبي بعد 6 أعوام من الحرب والدمار.
أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أن الاستخبارات الأوكرانية تمكنت من رصد معلومات سرية من الأقمار الروسية العسكرية.
قال مركز المصالحة الروسي في سوريا في بيان إنه وبحسب المعلومات الواردة من سكان إدلب، فقد بدأت أعمال تصوير محاكاة استفزاز يزعم استخدام سلاح كيميائي من قبل الجيش السوري.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكان أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ينظر في ما إذا كانت القوات الأمريكية ستضرب القوات الروسية والإيرانية في سوريا، حال شن هجوم على القوات الحكومية السورية.
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