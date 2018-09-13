كابتن ترامب

قيادة الأمن العسكري الأوكراني تحاول إخفاء المشاكل مع عدم وجود عدد كاف من أسلحة للحرب في دونباس، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم القيادة العملياتية في جمهورية دونيتسك، دانييل بيزسونوف.