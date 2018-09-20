متاهة الخوف الأمريكية مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران

أدرج البنتاغون روسيا والصين على قائمة التهديدات الرئيسية في استراتيجيتها الجديدة للأمن السيبراني، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى مقتطفات من الوثيقة التي حصلت عليها.

أفادت "فوكس نيوز" أنه من الملاحظ أن الولايات المتحدة تواجه "مخاطر وشيكة وغير مقبولة" من "الأنشطة السيبرانية الضارة".

وأشارت إلى مقطع من الوثيقة التي حصلت عليها القناة، فإن "روسيا استخدمت عمليات معلوماتية في العالم السيبراني للتأثير على سكان بلادنا وتتحدى العملية الديموقراطية"

في حين أن الصين، وفقا لنفس الاستراتيجية، "حاولت سرقة معلومات سرية من الحكومة الأمريكية ومؤسسات القطاع الخاص."

ومن بين هذه التهديدات، زعمت الوثيقة أيضا أن إيران وكوريا الشمالية تستخدمان الحرب السيبرانية "لإلحاق الأذى بالمواطنين الأمريكيين وتهديد مصالح البلاد".

وقال البنتاغون: "إنهم سيحاولون تدمير أو وقف الأنشطة الإلكترونية في مصدرها، بما في ذلك الأنشطة التي لا تتوافق مع مستوى النزاع المسلح".