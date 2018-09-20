انتهاء حرب الكوريتين

أعلن ممثل رئاسة كوريا الجنوبية، يوم أمس الأربعاء، أن زعيمي الكوريتين أعلنا عمليا إنهاء حالة الحرب.

وقال الممثل في المركز الإعلامي للقمة الكورية: "زعيما الجنوب والشمال أعلنا عمليا، عبر الاتفاقات، إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية".

زار قادة كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية كيم جونغ أون ومون جاي-يينغ، يوم الخميس، قمة الجبل المقدس لجميع الكوريين — جبل بايكتو. وفقا للأسطورة، فإن هذا المكان، حيث نزل من السماء والد مؤسس الدولة الكورية الأولى.

ويذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، وخلال زيارته إلى بيونغ يانغ التي تستغرق ثلاثة أيام سيجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية، يبحث من خلالها تحسين العلاقات بين الطرفين، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.