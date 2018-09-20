ترامب يسمي "أكبر غلطة" في تاريخ أمريكا

وقال الرئيس الأمريكي للقناة: "أكبر غلطة في تاريخ بلادنا (الولايات المتحدة) هو إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط بأمر من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش".
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الخميس، أن الحملة العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي أكبر غلطة قامت بها الولايات المتحدة في تاريخها.
وقال الرئيس الأمريكي للقناة: "أكبر غلطة في تاريخ بلادنا (الولايات المتحدة) هو إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط بأمر من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش".
أعلن ممثل رئاسة كوريا الجنوبية، يوم أمس الأربعاء، أن زعيمي الكوريتين أعلنا عمليا إنهاء حالة الحرب.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات التي تشارك في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي – 2".
أدرج البنتاغون روسيا والصين على قائمة التهديدات الرئيسية في استراتيجيتها الجديدة للأمن السيبراني، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى مقتطفات من الوثيقة التي حصلت عليها.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: توصلنا مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب.
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