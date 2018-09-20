ترامب يسمي "أكبر غلطة" في تاريخ أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الخميس، أن الحملة العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي أكبر غلطة قامت بها الولايات المتحدة في تاريخها.