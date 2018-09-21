تحية أم تجاهل... ميركل وماي

قالت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 21 سبتمبر/أيلول، إنه يتعين على الولايات المتحدة تحمل العواقب في حال لم تلغ العقوبات المفروضة على الصين، بسبب تعاونها مع روسيا.