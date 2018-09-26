اللي عنده نحاس... ألمنيوم للبيع

تستعد البحرية الأوكرانية لاستلام زورقين من خفر السواحل الأمريكية، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للإدارة الامريكية.

حفل تسليم الزورقين سيتم في يوم الخميس (27 سبتمبر الجاري) في بالتيمور، وسيكون بحضور الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو.

يذكر بأن الزورقين "دروموند WPB-1323" و"كوشينغ WPB-1321" تم بناؤهما في عام 1988، وقد استخدما في دوريات خفر السواحل الأمريكية.

وتلقت قوات خفر السواحل الأمريكية بين عامي 1985 و 1992 حوالي 49 زورقا من نوع "آيليند"، وباعت الولايات المتحدة عددا من هذه الزوارق في وقت سابق لكل من جورجيا وكوستاريكا.

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