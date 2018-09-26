اللي عنده نحاس... ألمنيوم للبيع

حفل تسليم الزورقين سيتم في يوم الخميس (27 سبتمبر الجاري) في بالتيمور، وسيكون بحضور الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو.
يذكر بأن الزورقين "دروموند WPB-1323" و"كوشينغ WPB-1321" تم بناؤهما في عام 1988، وقد استخدما في دوريات خفر السواحل الأمريكية.
وتلقت قوات خفر السواحل الأمريكية بين عامي 1985 و 1992 حوالي 49 زورقا من نوع "آيليند"، وباعت الولايات المتحدة عددا من هذه الزوارق في وقت سابق لكل من جورجيا وكوستاريكا.
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