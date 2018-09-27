الشراكة الاستراتيجية...الزي يوحدنا!

وتظهر الصورة تطابق تام في بدلات ترامب وبوروشينكو، وعلق تسيغولكو على الصورة: "حتى الزي يرمز إلى وحدة مواقف الشركاء الاستراتيجيين".
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سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من صورة جمعت كلا من الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجتيهما مارينا وميلانيا، التي قام بنشرها على "تويتر" السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني ستانيسلاف تسيغولكو.
وتظهر الصورة تطابق تام في بدلات ترامب وبوروشينكو، وعلق تسيغولكو على الصورة: "حتى الزي يرمز إلى وحدة مواقف الشركاء الاستراتيجيين".
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