عما تحدث أردوغان لميركل عن ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تحدث إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول دفاعه عن حق شراء الغاز من روسيا أثناء "خلاف" دار بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال "قمة الناتو" في بروكسل (11-12 يوليو/ حزيران الماضي).

جيث أفاد أردوغان أن ترامب قال للمشاركين في القمة: "جميعكم تطعمون روسيا، وألمانيا تعطيها الكثير من المال". ولم يذكر تركيا — من اللباقة. ولكنني لم أتحمل وقلت: "أن 50% من الغاز الطبيعي يأتينا من روسيا، لأننا لا نريد أن يصاب شعبنا بالبرد.

وفي مداخلة لها، أضافت المستشارة الألمانية ميركل، قائلة: إن "ألمانيا تحصل على 38% من احتياجاتها من الغاز الروسي، وهي أيضا لا يمكن أن تسمح لشعبها بأن يتجمد".

وذلك، في حديثه للصحفيين على متن طائرته المتوجهة إلى ألمانيا، كما نقلته قناة "هابر".