هلوسات نتنياهو... كل ما يتحرك نووي!

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل للاعتراف وفتح "برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية" أمام المفتشين الدوليين، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اكتشاف "مستودع ذري" سري في العاصمة الإيرانية.

وكتب ظريف على تويتر: "لن يشوش أي عرض للفنون والحرف اليدوية على مسألة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا "سريا" و"غير معلن" للأسلحة النووية بما في ذلك "ترسانة نووية فعلية". حان الوقت لتعترف إسرائيل وتفتح برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية أمام المفتشين الدوليين".

هذا وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، أن إيران تواصل أنشطتها النووية بالرغم من الاتفاق النووي، مشيرا إلى امتلاك إيران لمخزن ذري في طهران.

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