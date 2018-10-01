حبيب الشعب... السيد مانو!

وقد تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، التي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.
اقرأ التفاصيل: صور جريئة تسقط ماكرون إلى "الهاوية"
أثارت صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رجال نصفهم عراة، موجة كبيرة من السخرية والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا.
وقد تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، التي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.
اقرأ التفاصيل: صور جريئة تسقط ماكرون إلى "الهاوية"
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل للاعتراف وفتح "برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية" أمام المفتشين الدوليين، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اكتشاف "مستودع ذري" سري في العاصمة الإيرانية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تحدث إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول دفاعه عن حق شراء الغاز من روسيا أثناء "خلاف" دار بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال "قمة الناتو" في بروكسل (11-12 يوليو/ حزيران الماضي).
سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من صورة جمعت كلا من الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجتيهما مارينا وميلانيا، التي قام بنشرها على "تويتر" السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني ستانيسلاف تسيغولكو.
يحتفل "غوغل"، محرك البحث الذي غير عالم الإنترنت، اليوم الخميس، بعيد ميلاده العشرين.
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