حبيب الشعب... السيد مانو!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تحدث إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول دفاعه عن حق شراء الغاز من روسيا أثناء "خلاف" دار بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال "قمة الناتو" في بروكسل (11-12 يوليو/ حزيران الماضي).