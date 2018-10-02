الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن القصف الذي نفذه الحرس الثوري، يوم أمس الاثنين، استهدف مجموعات إرهابية في البوكمال السورية.

وقال باقري في تصريحات نقلتها وكالة شباب الصحفيين الإيرانية إنه "وفقاً للتقارير الدقيقة التي لدينا، حدثت خسائر كبيرة في تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، كما قتل بعض القادة المتبقين من هذه المجموعة الإرهابية".

وأضاف باقري: "أصابت الصواريخ منطقة قريبة من المنطقة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والنقطة التي يسيطر عليها داعش شرق الفرات".

وتابع رئيس هيئة الأركان: "نفذنا المرحلة الأولى من الانتقام لضحايا الهجوم الإرهابي في الأهواز، وستكون هناك مراحل أخرى من الانتقام".

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