الروس ليس عندهم ضمير!

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته قناة "سي إن إن": إن "قرار توريد مثل هذه الأنظمة الدفاعية للنظام السوري هو، بصراحة، غير مسؤول".
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وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تسليم منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى سوريا، بأنه عمل "غير مسؤول".
وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته قناة "سي إن إن": إن "قرار توريد مثل هذه الأنظمة الدفاعية للنظام السوري هو، بصراحة، غير مسؤول".
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن فلسطين لا تسيطر على حدودها، ولا تؤدي الوظائف الحكومية التقليدية، لذلك لا يمكن اعتبارها دولة من حيث القانون الدولي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول معدات منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.
أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن القصف الذي نفذه الحرس الثوري، يوم أمس الاثنين، استهدف مجموعات إرهابية في البوكمال السورية.
أثارت صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رجال نصفهم عراة، موجة كبيرة من السخرية والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا.
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