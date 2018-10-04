الروس ليس عندهم ضمير!

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن فلسطين لا تسيطر على حدودها، ولا تؤدي الوظائف الحكومية التقليدية، لذلك لا يمكن اعتبارها دولة من حيث القانون الدولي.