ترامب يعترف أنه لا يستطيع تأكيد انتهاء البرنامج النووي الكوري

أفادت مصادر، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رفض تقديم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائمة بالمنشآت النووية لأجل التفتيش قبل التوقيع على مذكرة إنهاء الحرب الكورية 1950 إلى 1953 رسميا، وفقا لما ذكرته صحيفة يوميوري اليابانية.

طوكيو — سبوتنيك. وبحسب معطيات صحيفة "يوميوري"، ردا على طلب بومبيو، بتقديم قائمة جزئية على الأقل للمنشآت، يزعم، أن كيم جونغ أون، أجاب، أنه "في غياب علاقات الثقة، فحتى لو تم تقديم القائمة، فإن الولايات المتحدة على أي حال من الواضح، أنها لن تصدق القائمة".

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CBS الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب، قال مقدم البرنامج: "يقولون أنهم لم يتخلصوا من أية رؤوس نووية، وربما يقومون بانتاج المزيد من الصواريخ".

فأجال ترامب: "أستطيع أن أقول لكم أنهم يقومون بإغلاق ميادين التجارب".

وأضاف قائلا: إننا في الحقيقة لا نعرف ذلك. لكنهم لم يختبروا صواريخا، ولم تكن هناك تجارب نووية".

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