رؤية جديدة لـ"الفنان العالمي" ترامب للحرب في سوريا

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للحرب في سوريا تركز بشكل أكبر على دفع الجيش الإيراني وقواته إلى خارج البلاد.

وذكرت الشبكة أنه وفقا لخمسة أشخاص على دراية بالخطة، فإن الاستراتيجية الجديدة لن تجعل الجيش الأمريكي يدخل في عملية استهداف مباشر للجنود الإيرانيين في سوريا، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك الإذن الأمريكي الحالي باستخدام القوة في سوريا.

بومبيو يعلن شرط واشنطن لتمويل إعادة إعمار سوريا وأوضحت أن الخطة الجديدة تؤكد على الجهود السياسية والدبلوماسية لإجبار إيران على الخروج من سوريا عن طريق الضغط عليها ماليا، مضيفة "سوف يتم حجب مساعدات إعادة الإعمار عن المناطق التي توجد فيها القوات الإيرانية والروسية، وفقا لثلاثة أشخاص على دراية بالخطة.

كما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية التي تعمل في إعادة الإعمار في سوريا.

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