مذكرة يومية... ضيف عقوبات جديدة كل شهر أو شهرين!

أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب الوضع في أوكرانيا، كل شهر إلى شهرين. وصرح بذلك الممثل الخاص للولايات المتحدة لأوكرانيا، كيرت ووكر، في مؤتمر عقد في المجلس الأطلسي في واشنطن.

وأشار ووكر إلى أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين" فيما يخص مسألة العقوبات المعادية لروسيا.

وتدهورت العلاقات بين موسكو والغرب بعد الانقلاب في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. واتهمت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى موسكو بالتدخل وفرضت عقوبات ضدها. وردت روسيا بالتوجه نحو استبدال الواردات. وصرح الكرملين مرارا وتكرارا بأن روسيا لا تشارك في الصراع الداخلي الأوكراني، وانضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية — كنتيجة للاستفتاء.