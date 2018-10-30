"الخوذ البيضاء"... تعالوا نرجع نمثل!

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، يوم أمس الاثنين، أن عشرات من أعضاء "الخوذ البيضاء" قد وصلوا للتحضير للاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في محافظة حلب.

ونقلت إدارة المعلومات والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية عن سافتشينكو قوله: "لا تتخلى تشكيلات الجماعات المسلحة غير الشرعية عن محاولاتها الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقد تلقى مركز المصالحة معلومات من سكان حلب حول التحضير لاستفزاز باستخدام المواد السامة لتوجيه الاتهام إلى القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المحليين. لقد حضر العشرات من أعضاء "الخوذ البيضاء" إلى محافظة حلب لتنفيذ (الاستفزاز)".

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