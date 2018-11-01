من يزرع السلام يحصد الخير

وقال حمود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 1 نوفمبر/ تشرين الثاني: "من خلال التواصل مع الحكومة الروسية تمكنا من الاتفاق على أن تكون سوريا في المستقبل هي مركز لتصدير القمح الروسي إلى باقي بلدان المنطقة، وبالتالي سيكون هناك ضرورة لتوسيع المرافئ السورية وإنشاء صوامع حبوب داخل المرافئ السورية بطاقة استيعابية كبيرة، لاستيعاب الكميات الهائلة من إنتاج القمح الروسي المتميز والمرغوب عالميا".
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