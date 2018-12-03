قطر تنسحب من "أوبك"

أصدر حلف "الناتو"، يوم أمس الثلاثاء، بيانا حول احتجاز ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش لعبور الحدود الروسية بطريقة غير قانونية، حيث دعا مرة أخرى إلى ضبط النفس، وأكد أنه سيواصل تقديم الدعم الفعلي لكييف.