قطر تنسحب من "أوبك"

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019.
اقرأ المزيد: قطر تقرر الانسحاب من "أوبك"
أعلنت قطر، اليوم الاثنين، الانسحاب من منظمة "أوبك"، على أن يتم تنفيذ القرار في يناير/ كانون الثاني من عام 2019.
وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019.
اقرأ المزيد: قطر تقرر الانسحاب من "أوبك"
رجحت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة العشرين، بسبب الأوضاع السياسية الأمريكية الداخلية، وليس بسبب حادثة كيرتش.
لاحظ العديد من المستخدمين أنه تم حظر صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع شباب ذوي البشرة الداكنة على فيسبوك كمحتوى لا يتوافق مع قواعد الشبكة الاجتماعية.
أصدر حلف "الناتو"، يوم أمس الثلاثاء، بيانا حول احتجاز ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش لعبور الحدود الروسية بطريقة غير قانونية، حيث دعا مرة أخرى إلى ضبط النفس، وأكد أنه سيواصل تقديم الدعم الفعلي لكييف.
اتهمت نائبة وزير الأمن الداخلي سابقا، الأمريكية سوزان سبولدينغ، وسائل الإعلام الروسية بأنها تقول الحقيقة، ولكن ليس بهدف جعل الأمريكيين أفضل، ولكن من أجل إضعافهم.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)