أوكرانيا...نحن من عزل روسيا عن العالم

رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو يعتقد أن روسيا في "عزلة تامة"، ويصف كييف بـ"اللاعب النشط".

وقال بوروشنكو لقناة ICTV الأوكرانية "روسيا الآن في عزلة تامة. هذه نتيجة تنسيقنا الدولي الشامل. لكنني أؤكد أننا سندافع عن بلدنا بأنفسنا."

ووفقا لقوله: "أوكرانيا لاعب نشط في العالم"، ولديها "حلفاء موثوق بهم".

وأضاف بوروشينكو: "إن نجاح موقفنا الدولي واضح تماما. واليوم، يتم التنسيق على الفور. وتشارك أوكرانيا بفعالية في جميع منديات المنابر الدولية، وقد شكلنا ائتلافا عالميا قويا لدعم أوكرانيا".

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