روسيا تخرق معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

هددت الولايات المتحدة بأنها ستعلق التزاماتها تجاه معاهدة الصواريخ ما لم تقم روسيا بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوما.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، في بروكسل:

"الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".

وأوضح بومبيو أن روسيا تقوم بإجراء اختبارات على صواريخ "اس اس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة". وتابع: "ماضون في ردع روسيا عن تلك الانتهاكات".