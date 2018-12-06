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17:13 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق

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    شهدت البورصة الأمريكية، في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الانخفاضات. وبحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت "الحمى" تهدأ، بل وأظهر السوق نموًا أيضا.

    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق

    وقد اطمأن المستثمرون بقرار التجميد، الذي استمر 90 يوما، بشأن فرض جمارك جديدة وإمكانية التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

    ومع ذلك، فإن النشوة لم تستمر حتى ليومين. بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان هناك حالة من الذعر. وانخفض مؤشر "داو جونز" بمقدار 8000 نقطة. وبصفة عامة، انخفضت المؤشرات بأكثر من 3%.

    الخبراء الاقتصاديون على يقين من أن شبح الركود الاقتصاد الأمريكي أصبح، أكثر وأكثر، يلوح في الأفق.

    اقرأ المزيد: نوفاك ردا على ترامب: لا نركز على التغريدات بل على تقييمات السوق ومؤشرات القطاع النفطي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
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